Georgia: al via visita premier Gharibashvili a Bruxelles, previsti colloqui con vertici Ue e Nato

- Il primo ministro della Georgia, Irakli Gharibashvili, parteciperà alla sesta sessione del Consiglio di associazione Ue-Georgia. Una delegazione governativa guidata dal capo del governo è partita oggi per Bruxelles. Secondo quanto riferito Gharibashvili parteciperà a una serie di riunioni di alto livello alla Commissione europea, al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e alla Nato. Il primo incontro odierno del premier georgiano sarà quello con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Domani, dopo la riunione del Consiglio di associazione Ue-Georgia, si terrà una conferenza stampa congiunta con la partecipazione del primo ministro Gharibashvili, dell'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Joseph Borrell e il Commissario europeo per il vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi. (segue) (Rum)