Cina: vaccini, 65 milioni di dosi somministrate, un decimo di quelle distribuite nel mondo

- La Cina ha somministrato 64,98 milioni di dosi di vaccini contro il coronavirus secondo i dati aggiornati a ieri, 14 marzo. Lo ha dichiarato oggi Li Bin, vicedirettore della Commissione sanitaria nazionale in una conferenza stampa a Pechino. Nei giorni scorsi, il capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), Gao Fu, ha dichiarato in un'intervista all'emittente nazionale "Cgtn", che la Cina punta a vaccinare dal 70 all'80 per cento della sua popolazione entro la fine di quest'anno o metà del 2022. Gao ha precisato che, con quattro vaccini approvati a disposizione, Pechino immunizzerà da 900 milioni a un miliardo di persone. "Ci auguriamo che la Cina possa assumere un ruolo guida nel raggiungimento dell'immunità di gregge nel mondo", ha detto il funzionario. (segue) (Cip)