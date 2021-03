Cina: vaccini, 65 milioni di dosi somministrate, un decimo di quelle distribuite nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di febbraio, le autorità sanitarie cinesi avevano somministrato 52,5 milioni di dosi di vaccini: il ritmo di somministrazione è apparso più lento rispetto a quello sostenuto in altri Paesi, inclusi gli Stati Uniti. La Cina ha distribuito all'estero circa dieci volte più dosi di vaccini di quante ne abbia distribuite in patria. Pechino ha autorizzato l'uso di quattro vaccini di fabbricazione nazionale: due sviluppati dalla compagnia di stato Sinopharm, uno da Sinovac e un altro da CanSino. I dati della fase finale della sperimentazione clinica non sono stati resi pubblici per nessuno dei quattro vaccini. (Cip)