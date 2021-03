Economia: sottosegretario Durigon, 12 miliardi di indennizzi alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudio Durigon, sottosegretario all'Economia non ha dubbi. Dopo mesi di attesa, “questa settimana sarà quella buona”. "Il decreto sostegni”, ha affermato Durigon in un’intervista a "Il Messaggero", "andrà in consiglio dei ministri e saranno impegnati tutti i 32 miliardi dello scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento oltre a qualche piccolo residuo dei precedenti ristori". Poi spiega su quali capitoli saranno ripartiti i 32 miliardi. "Per gli indennizzi alle imprese saranno utilizzati circa 12 miliardi, il valore in assoluto più alto rispetto ai quattro decreti ristori varati in precedenza. Si alimenterà con molte risorse il piano vaccini, si finanzierà la cassa integrazione e finalmente si cancelleranno 65 milioni di cartelle". Imprese e partite Iva hanno subito gravi perdite. "Intanto finalmente eliminiamo i codici Ateco, che tanti problemi hanno creato nei precedenti decreti. Verranno indennizzate quelle aziende con fatturato fino a 10 milioni, che hanno avuto un calo di ricavi del 33 per cento nel 2020 rispetto al 2019. L'indennizzo verrà calcolato sulla media mensile della perdita e sarà erogato una tantum", ha concluso Durigon.(Res)