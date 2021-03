Roma: si aggrava posizione della banda dei supermercati durante serrata, scoperti altri 6 furti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sei gli arresti eseguiti questa mattina dai carabinieri del gruppo di Frascati per associazione per delinquere, furto in danno di esercizi commerciali legati alla grande distribuzione ed estorsione. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno permesso di scoprire altri 6 furti attribuibili alla banda dei supermercati, attivi durante la serrata dello scorso anno, per un bottino complessivo superiore ai 100.000 euro che ha portato il Gip del Tribunale di Velletri ad emettere una nuova ordinanza che dispone l’arresto. Gli autori dei furti, tutti di origine sinti, erano già stati arrestati dai carabinieri nella primavera del 2020 per la stessa tipologia di reati. (segue) (Rer)