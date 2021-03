Indonesia: debito estero aumenta del 2,6 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito estero dell'Indonesia è aumentato del 2,6 per cento su base annua alla fine del mese di gennaio, a 420,7 miliardi di dollari. Il tasso di crescita è stato inferiore rispetto a quello registrato a dicembre, quando l'aumento percentuale era stato del 3,4 per cento. Il rapporto debito estero-Pil si è mantenuto sostanzialmente invariato al 39,5 per cento, in aumento di un decimo di punto rispetto al mese precedente. Il debito estero del settore pubblico - che fa riferimento al debito accumulato dallo Stato e dalla banca centrale - ha raggiunto quota 213,6 miliardi di dollari; quello del settore privato, incluse le imprese di proprietà pubblica, ammontava alla fine di gennaio a 207,1 miliardi di dollari. L'aumento del debito estero è stato alimentato dall'afflusso di capitali stranieri nel mercato obbligazionario statale, alimentato dalla fiducia in merito alle prospettive economiche del Paese. Secondo i dati forniti dal ministero delle Finanze, il debito pubblico si è attestato a gennaio al 40,28 per cento del prodotto interno lordo. (Fim)