Usa-Danimarca: Blinken discute con ministro Esteri Kofod di cooperazione bilaterale

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha parlato oggi con il ministro degli Esteri danese, Jeppe Kofod, con cui ha rimarcato l'importanza di promuovere alcuni obiettivi comuni. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, specificando che fra i temi affrontati ci sono stati la lotta al cambiamento climatico, lo sviluppo di tecnologie verdi, il rafforzamento della cooperazione in materia di difesa e il proseguimento degli sforzi comuni con la Danimarca sull'Artico. “Il segretario e ministro degli esteri Kofod hanno sottolineato il nostro impegno comune a rafforzare l'alleanza in seno alla Nato e a sostenere l'agenda dell’Alleanza atlantica per il 2030 del segretario generale, Jens Stoltenberg, nonché a cooperare per affrontare altre sfide, tra cui la pandemia di Covid-19 e la sicurezza energetica”, ha spiegato Price. (Nys)