Usa: segretario alla Difesa Austin inizia tour asiatico

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin inizia oggi un tour in Asia. Come riferito dal dipartimento della Difesa Usa, nel suo viaggio Austin toccherà India, Giappone e Corea del Sud, dove discuterà con le rispettive autorità del rafforzamento dei partenariati e delle alleanze esistenti. "Abbiamo molte questioni importanti da discutere per garantire la pace e stabilità nella regione indo-pacifica", ha scritto ieri su Twitter riferendosi alle attività del Comando unificato delle Forze armate degli Stati Uniti che è responsabile per l'area dell'Oceano Pacifico e di gran parte dell'Oceano Indiano. Il viaggio segue il primo vertice, tenuto in formato virtuale lo scorso 12 marzo, fra i leader del Quadrilateral Security Dialogue (Quad), un forum strategico di cooperazione che coinvolge Stati Uniti, Giappone, India e Australia. (Nys)