Giappone: ordini macchinari in calo del 4,5 per cento a gennaio

- Gli ordini core di macchinari del settore privato del Giappone hanno segnato una contrazione del 4,5 per cento nel mese di gennaio rispetto a dicembre. Lo certificano i dati pubblicati dal governo di quel Paese. Quello registrato a gennaio è il primo calo mensile dell'indicatore in quattro mesi. Il calo degli ordini ha interessato diversi settori che avevano intrapreso una lenta ripresa dalle ricadute della pandemia di coronavirus, e che proprio a gennaio hanno dovuto fare i conti con lo stato di emergenza proclamato a Tokyo e in una dozzina di altre prefetture giapponesi. Gli ordini di macchinari da parte dell'industria manifatturiera sono calati del 4,2 per cento, per effetto della minor domanda da parte dei comparti elettrico e chimico; nel settore dei servizi, invece, il calo è stato assai più marcato: meno 8,9 per cento rispetto a dicembre. (segue) (Git)