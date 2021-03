Usa: Las Vegas torna ad animarsi con la riapertura dei casinò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La via principale di Las Vegas, capitale del gioco d'azzardo degli Stati Uniti, è tornata a popolarsi lo scorso fine settimana, con la riapertura a capacità dimezzata dei casinò cittadini prevista da oggi, 15 marzo. Il governatore del Nevada, Steve Sisolak, ha firmato una ordinanza di emergenza venerdì, 12 marzo, allentando le restrizioni varate in quello Stato per contenere la pandemia di coronavirus. La capacità complessiva delle sale da gioco verrà inizialmente limitata ad una percentuale tra il 35 e il 50 per cento; lo Stato ha contato soltanto 222 nuovi casi di contagio e un decesso da coronavirus ieri, 14 marzo. Dall'inizio della pandemia il Nevada ha contato 299.287 contagi e 5.118 decessi. Nello Stato sono già state somministrate 989.342 dosi di vaccino. (Nys)