Business news: Brasile-Italia, webinar su opportunità nell'elettronica

- Si è concluso il webinar di approfondimento "Brazil: business opportunities for electrical engineering & electronic companies" organizzato da Ice Agenzia con il supporto del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, dell'ambasciata d'Italia in Brasile e in collaborazione con Anie, la Federazione che rappresenta l'industria elettrotecnica ed elettronica italiana. L'incontro, riferisce una nota dell'ambasciata d'Italia in Brasile, ha visto la partecipazione di circa 50 imprese del settore e ha rappresentato la prima tappa della missione virtuale rivolta al Brasile. L'evento è stato occasione per approfondire le opportunità che il Paese offre nei settori dell'elettrotecnica e dell'elettronica, con particolare focus sui mercati dell'energia e delle energie rinnovabili. Questa iniziativa, dedicata al Brasile, si inserisce in un più ampio percorso di promozione internazionale strutturato in attività virtuali e intrapreso da Ice Agenzia, in collaborazione con Anie, a seguito della pandemia. (segue)Com (Res)