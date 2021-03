Business news: America latina, crisi sta generando livelli record di indebitamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia del Covid-19 ha amplificato i divari strutturali dei paesi dell’America Latina e aumentato le loro necessità finanziarie per far fronte all'emergenza, generando un incremento dei livelli di indebitamento che mette in pericolo la ripresa. È quanto di legge nell’ultima informativa diffusa dalla Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi (Cepal). "In tutti i paesi della regione, senza eccezioni, la situazione fiscale si è deteriorata e il livello di indebitamento delle amministrazioni pubbliche è aumentato. Questo indebitamento dovrebbe aumentare dal 68,9 per cento al 79,3 per cento del Pil tra il 2019 e il 2020 a livello regionale, il che fa dell’America Latina e dei Caraibi la regione più indebitata del mondo in via di sviluppo", ha affermato Alicia Barcena, segretaria esecutiva dell’organismo delle Nazioni Unite, durante la presentazione del rapporto. (Res)