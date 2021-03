Usa: coronavirus, Fauci mette in guardia da nuova ondata di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'infettivologo statunitense Anthony Fauci, figura di riferimento dell'amministrazione presidenziale Usa per il contrasto alla pandemia di coronavirus, ha avvertito ieri che il Paese potrebbe trovarsi alla vigilia di una nuova ondata di contagi, ed ha sollecitato l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a promuovere le vaccinazioni tra i suoi sostenitori. Intervistato da "Fox News", Fauci ha fatto riferimento all'aumento dei contagi in Europa, ed ha dichiarato che l'andamento della pandemia nel Vecchio continente potrebbe anticipare di alcune settimane quello negli Stati Uniti. Fauci ha inoltre messo in guardia dal forte scetticismo nei confronti dei vaccini di parte della popolazione statunitense, specie tra gli elettori conservatori. L'infettivologo si è detto "molto sorpreso dal numero di repubblicani che dicono di non volersi vaccinare". Secondo Fauci, "farebbe tutta la differenza del mondo" se l'ex presidente Trump si esprimesse pubblicamente in favore dei vaccini. Lo scorso anno l'ex presidente ha varato un piano per accelerare lo sviluppo e la distribuzione dei vaccini contro il coronavirus nel Paese; Trump è però l'unico ex presidente Usa a non aver partecipato ad un recente messaggio di promozione della campagna vaccinale negli Stati Uniti. (Nys)