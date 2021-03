Myanmar: almeno 38 vittime nelle ultime manifestazioni anti-golpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito ad almeno 38 vittime il bilancio dell'ultima, sanguinosa giornata di proteste contro il golpe militare che si sono svolte a Yangon e in altre grandi città del Myanmar ieri, 14 marzo. La giunta ha imposto la legge marziale in due distretti di Yangon, Hlaing Tharyar e Shwe Pyithar, dove gli scontri tra forze di sicurezza e manifestanti sono stati più intensi. Quella di ieri è stata la giornata di protesta più sanguinosa dall'inizio delle mobilitazioni contro il golpe militare dello scorso primo febbraio. A fornire il bilancio, equivalente a quello degli scontri del 3 marzo scorso, è stata l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici della Birmania. Dall'inizio delle proteste, le forze di sicurezza birmane hanno ucciso almeno 120 persone. La legge marziale proclamata a Yangon consentirà alle forze armate birmane di esercitare l'autorità amministrativa e giudiziaria diretta nei due distretti interessati. (segue) (Inn)