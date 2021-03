Myanmar: almeno 38 vittime nelle ultime manifestazioni anti-golpe (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Analisti e media locali hanno collegato l'annuncio della giunta militare birmana ad una dichiarazione rilasciata poche ore fa dall'ambasciata cinese nel Myanmar, nel quale Pechino esortava le autorità birmane a prendere misure efficaci per fermare le violenze e punire gli autori delle proteste dopo che diverse fabbriche cinesi a Yangon sono state distrutte, saccheggiate o date alle fiamme, ed alcuni dipendenti cinesi sono rimasti feriti. In un comunicato pubblicato anche su Facebook, Pechino precisa che le società - principalmente di abbigliamento - prese di mira si trovano nella zona industriale di Shwe Lin Ban, nel comune di Hlaing Thar Yar, vicino Yangon. Secondo quanto riferito dal "Global Times", le due fabbriche cinesi note come Huanqiu e Meijie sono state gravemente danneggiate in quella zona. L'ambasciata di Pechino ha contattato le aziende colpite e ha chiesto alla polizia locale di intervenire per garantire la sicurezza delle aziende e del personale. Nella nota, l'ambasciata ricorda che gli investimenti cinesi nell'industria tessile in Myanmar hanno creato quasi 400mila posti di lavoro nel Paese, e che simili episodi di violenza danneggeranno anche gli interessi del popolo birmano. Secondo quanto riferito da testimoni locali ai media, gruppi formati da circa 20-30 motociclisti armati con sbarre di ferro, asce e taniche di benzina hanno preso d'assalto le fabbriche. (Inn)