Roma: Raggi, restituiamo a cittadini altra area parco della Caffarella

- Restituiamo ai cittadini un’altra area del parco della Caffarella. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Abbiamo finalmente sbloccato un problema dopo anni di stallo. Abbiamo sgomberato e siamo rientrati in possesso di un terreno di 5 mila 500 metri quadrati - spiega Raggi -. Pensate che era stato espropriato più di 10 anni fa ma era stato lasciato per anni in custodia temporanea agli ex proprietari. Non è il primo intervento di questo tipo che facciamo all'interno del parco della Caffarella. Già nel 2019 avevamo recuperato uno spazio di 7 mila metri quadrati; l’anno scorso, invece, abbiamo acquisito altre due aree e un piccolo manufatto all'interno del comprensorio del casale di Vigna Cardinali. Ora tutti questi spazi sono dei cittadini. Continuiamo a riportare la legalità e a superare le inadempienze del passato. Avanti con coraggio", conclude Raggi. (Rer)