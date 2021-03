Libano: nuova ondata di manifestazioni antigovernative in tutto il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei cortei condotti oggi pomeriggio la popolazione ha manifestato contro il sistema bancario e le politiche finanziarie. Alcuni hanno mostrato striscioni con le iscrizioni: "Abbiamo implorato un pezzo di pane, ma la nostra ambizione non è il cibo. La nostra ambizione è vivere in una patria. La vita non è cibo. Solo agli animali basta il cibo”. Nella valle della Bekaa il traffico è stato interrotto sulla strada principale tra Zahlé e Baalbeck. I manifestanti hanno anche chiuso la strada Hoch Sneid in entrambe le direzioni, bloccandola con auto e pietre, per protestare sempre contro il deterioramento delle condizioni economiche. "La decisione spetta al popolo", hanno cantato, chiedendo la formazione di un governo di transizione per liberare il Paese dalla corruzione e dai corrotti, restituire i soldi rubati, far luce sulle circostanze delle esplosioni avvenute al porto di Beirut dello scorso 4 agosto e porre fine al rialzo del dollaro. Proteste sono state registrate anche nel nord del Paese, dove il traffico è stato interrotto alla rotonda Abdé-Halba ad Akkar. (Res)