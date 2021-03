Covid: AstraZeneca, test clinici non mostrano effetti collaterali come coaguli di sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- AstraZeneca garantisce la sicurezza del suo vaccino contro il Covid-19 sulla base di chiare prove scientifiche. È quanto si legge in un comunicato dell’azienda, emesso in seguito alle preoccupazioni espresse da alcuni Paesi per la formazione di coaguli di sangue in seguito alla somministrazione del vaccino. “La sicurezza è di fondamentale importanza e l'Azienda monitora continuamente la sicurezza del suo vaccino. Un'attenta revisione di tutti i dati di sicurezza disponibili di oltre 17 milioni di persone vaccinate nell'Unione europea (UE) e nel Regno Unito con il vaccino AstraZeneca non ha mostrato evidenza di un aumento del rischio di embolia polmonare, trombosi venosa profonda (Tvp) o trombocitopenia, in qualsiasi fascia di età, sesso, lotto o in un determinato Paese”, si legge nel comunicato. “Finora nell'Ue e nel Regno Unito, sono stati segnalati 15 eventi di Tvp e 22 eventi di embolia polmonare tra quelli a cui è stato somministrato il vaccino, in base al numero di casi che la società ha ricevuto all'8 marzo. Questo dato è molto più basso di quanto ci si aspetterebbe che si verifichi naturalmente in una popolazione generale di queste dimensioni ed è simile per altri vaccini contro il Covid-19 regolarmente autorizzati. Il rapporto mensile sulla sicurezza sarà reso pubblico sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) durante la prossima settimana, in linea con le misure di trasparenza eccezionali per il Covid-19”, prosegue la nota. (segue) (Rel)