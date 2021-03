Covid: AstraZeneca, test clinici non mostrano effetti collaterali come coaguli di sangue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini di qualità, inoltre, non ci sono problemi confermati relativi a qualsiasi lotto del vaccino AstraZeneca utilizzato in Europa o nel resto del mondo. Ulteriori test sono stati e vengono condotti dall’azienda farmaceutica e in modo indipendente dalle autorità sanitarie europee e nessuno di questi nuovi test ha mostrato motivo di preoccupazione. “Durante la produzione del vaccino vengono condotti più di 60 test di qualità da AstraZeneca, dai suoi partner e da più di 20 laboratori di test indipendenti. Tutti i test devono soddisfare criteri rigorosi per il controllo di qualità e questi dati vengono inviati alle autorità di regolamentazione all'interno di ciascun paese o regione per una revisione indipendente prima che qualsiasi lotto possa essere rilasciato nei vari Paesi”, si legge nel comunicato. La sicurezza delle persone sarà sempre al primo posto per AstraZeneca. “La società sta monitorando attentamente questo problema, ma le prove disponibili non confermano che il vaccino sia la causa. Per superare la pandemia, è importante che le persone vengano vaccinate quando invitate a farlo”, conclude il comunicato. (Rel)