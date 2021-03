Business news: Messico-Italia, aziende italiane nel Paese tornano alla piena operatività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende italiane che operano in Messico hanno mostrato una forte capacità di ripresa dopo lo stop dettato dalla pandemia nella prima metà del 2020 e, nella maggior parte dei casi, sono tornate alla piena operatività all'inizio del 2021. E' quanto emerso da una riunione organizzata dall'ambasciatore d'Italia in Messico, Luigi De Chiara, che ha coinvolto i rappresentanti di alcuni tra i più importanti investimenti italiani nel Paese per un confronto sul quadro politico-economico, pandemia, andamento 2020 e prospettive 2021. Tra i grandi gruppi italiani che hanno partecipato, fa sapere la sede diplomatica, figurano Bonatti, Elica, Enel Green Power, Eni, Eurotranciatura, Ferrero, Luxottica, Micoperi, Ompi Stevanato, Pirelli, Rossomoro, Saipem, Siti B&T Group e Valdo. Nella maggior parte dei casi è emersa, dopo i primi due difficili trimestri 2020, una forte capacità di recupero registrata alla fine dell'anno, chiuso spesso in positivo e corroborato da un ritorno alla piena operatività all'inizio del 2021. Gli stabilimenti dei settori automotive, farmaceutico e alimentare lavorano a pieno ritmo. (Res)