Business news: Brasile, a gennaio produzione industriale cresciuta in 7 distretti industriali su 15

- In Brasile la produzione industriale a gennaio 2021 è cresciuta in 7 dei 15 distretti monitorati dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), rispetto al mese di dicembre 2020. Secondo i dati dello studio industriale mensile pubblicato oggi, il risultato è da attribuirsi al buon disimpegno dell'industria automobilistica. A gennaio i distretti industriali che hanno registrato i migliori risultati sono quelli degli stati di Parà (4,4 per cento), Pernambuco (3,6 per cento) e Rio de Janeiro (2,9 per cento). I cali più significativi si sono registrati invece nei distretti degli Stati di Espirito Santo (-13,4 per cento) e Amazzonia (-11,8 per cento). Complessivamente la produzione industriale in Brasile ha registrato a gennaio una crescita dello 0,4 per cento su base mese rispetto al mese di dicembre 2020 e del 2 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno.(Res)