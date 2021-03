Germania: elezioni Renania-Palatinato, vince la SpD con il 35,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 35,7 per cento, è il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) il vincitore delle elezioni statali che si sono tenute ieri, 14 marzo, in Renania-Palatinato. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, rispetto al voto tenuto nel Land nel 2016, la SpD ha ceduto lo 0,5 per cento dei consensi. In seconda posizione si conferma l'Unione cristiano-democratica (Cdu), che crolla dal 31,8 al 27,7 per cento. I Verdi conquistano il terzo posto, balzando dal 5,3 al 9,3 per cento. Formazione nazionalconservatrice che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti, Alternativa per la Germania (AfD) è in calo dal 12,6 all'8,3 per cento. Segue il Partito liberaldemocratico, che scivola dal 6,2 al 5,5 per cento. I Liberi elettori (Fw) rimontano dal 2,2 al 5,4 per cento, mentre La Sinistra perde 0,3 punti e tocca il 2,5 per cento, mentre. Gli altri partiti ottengono complessivamente il 5,7 per cento, in aumento dal 2,8 per cento. (Geb)