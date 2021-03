Business news: Brasile, inflazione 2021 al 3,98 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile potrebbe chiudere il 2021 con una inflazione al 3,98 per cento. Lo scrive la Banca centrale (Bc) nel rapporto settimanale "Focus" elaborato sul parere di oltre cento istituzioni finanziarie del paese. Il dato, in rialzo rispetto al 3,87 per cento ipotizzato la scorsa settimana e in crescita per la nona settimana consecutiva, si allontana dall'obiettivo del 3,75 per cento fissato dalla Bc, ma sempre all'interno della finestra di 1,5 punti percentuali in più e in meno. La corsa dei prezzi risente, nel parere degli analisti, della persistente debolezza sui tassi di cambio, della ripresa dei prezzi mondiali delle materie prime e della crescente preoccupazione sulla tenuta fiscale del governo.(Res)