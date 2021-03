Business news: Brasile, vendite al dettaglio diminuite dello 0,2 per cento su mese a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari delle vendite al dettaglio in Brasile è diminuito dello 0,2 per cento su base mensile a gennaio 2021 rispetto a dicembre 2020 e dello 0,3 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) evidenziando che si tratta di una situazione di sostanziale stabilità. Su base annua le vendite al dettaglio segnano una crescita dell'1 per cento, grazie soprattutto a sette risultati mensili consecutivi ottenuti fino a dicembre 2020. Delle dieci categorie incluse nel settore delle vendite al dettaglio dall'Ibge, cinque hanno chiuso il mese in calo. In particolare ipermercati, supermercati, prodotti alimentari, bevande e tabacco (-1,6 per cento), libri, giornali, riviste e cancelleria (-26,5 per cento), tessuti, abbigliamento e calzature (-8,2 per cento), mobili ed elettrodomestici (-5,9 per cento) e automobili, motociclette, parti e pezzi (-3,6 per cento). Hanno chiuso gennaio segnando risultati positivi i settori articoli per uso personale e domestico (8,3 per cento), articoli farmaceutici, medici, ortopedici, profumeria e cosmetici (2,6 per cento), e attrezzature e materiali per ufficio, informatica e la comunicazione (-2,2 per cento). Considerati stabili invece i risultati dei settori materiali da costruzione (+ 0,3 per cento) e combustibili e lubrificanti (-0,1 per cento).(Res)