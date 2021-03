Germania: elezioni Baden-Wuerttemberg, i Verdi vincono con il 32,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 32,6 per cento, i Verdi hanno vinto le elezioni statali tenute ieri, 14 marzo, in Baden-Wuerttemberg. È quanto riferisce il settimanale “Die Zeit”, pubblicando i risultati definitivi del voto. Rispetto alle elezioni tenute nel Land nel 2016, gli ecologisti hanno guadagnato il 2,3 per cento. L'Unione cristiano-democratica (Cdu) si conferma al secondo posto, ma scende dal 27 al 24,9 per cento. Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) guadagna la terza posizione, seppur scivolando all'11 per cento dal 12,7 per cento. Il Partito liberaldemocratico è quarto, in rimonta al 10,5 per cento dall'8,3 per cento. Formazione nazionalconservatrice che raccoglie consensi anche nell'estrema destra, Alternativa per la Germania (AfD) crolla dal 15,1 al 9,7 per cento. A sua volta, La Sinistra sale dal 2,9 al 3,6 per cento, mentre gli altri partiti vedono i consensi aumentare dal 3,7 all'8,5 per cento (Geb)