Covid: Ghera (Fd'I Lazio), assessore D'Amato spieghi motivi zona rossa, accesso atti su dati

- Una richiesta di accesso agli atti, indirizzata al capo di gabinetto del presidente della Regione Lazio nonché al direttore della direzione regionale Salute e integrazione socio sanitaria, sarà avanzata domani dal capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio, Fabrizio Ghera, "per richiedere - si legge in una nota - copia della documentazione attestante l'evoluzione nella Regione Lazio del quadro pandemico sulla base del quale sono state disposte le misure più restrittive per il Lazio, nonché gli ultimi dati disponibili riferiti al periodo compreso tra il 1 e il 12 marzo 2021. Ciò che ha dichiarato nelle ultime ore l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - spiega lo stesso consigliere regionale Ghera - ovvero che il passaggio in 'rosso' sia da attribuire a dati risalenti a 14 giorni fa (quando lo stesso, nell'arco delle ultime due settimane, non ha mai fatto trapelare situazioni così preoccupanti), ci lascia alquanto perplessi. L'assessore si attivi per verificare meglio i dati ed eventualmente richiedere il ritorno in zona arancione. Crediamo che i cittadini di questa Regione, da domani costretti a vivere da reclusi nelle proprie abitazioni, nonché tutti i titolari di quelle attività commerciali che dovranno restare con le serrande abbassate, meritino di sapere i reali motivi di questo doloroso doppio passaggio di colore", conclude Ghera. (Rer)