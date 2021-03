© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Personalmente non voglio più stare in questo partito: me ne vado a testa alta prima che mi facciate fuori voi. Queste le parole di Emma Bonino, che in un duro intervento all’Assemblea di +Europa ha annunciato le sue dimissioni dal partito. “Ovviamente è a disposizione anche il seggio al Senato, perché la vostra cupidigia è senza limiti”, ha aggiunto. (Rin)