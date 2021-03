Covid: Figliuolo, momento della svolta o perdiamo tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo è il momento della svolta: se non svoltiamo perderemo tutto. Gli italiani devono essere straordinari”. Lo ha affermato il commissario all’emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, intervenendo a “Che tempo che fa” su Rai1. “Nel resto del mese di marzo faremo riscaldamento, poi l’obiettivo è arrivare dopo la seconda decade di aprile a 500 mila vaccinazioni. Alcune regioni sono in grado di arrivare a 100-150 mila vaccinazioni al giorno: il mio compito sarà quello di portare bilanciamento anche su altre Regioni ed andrò di persona a vedere, perché il controllo deve essere accentrato altrimenti non ne veniamo fuori”. (Rin)