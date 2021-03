Business news: Messico, inflazione al 3,76 per cento su anno, maggior livello da ottobre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Messico è cresciuta a gennaio del 3,76 per cento su anno, il livello più alto dall'ottobre del 2020, mese in cui si era registrato un aumento pari al 4,09 per cento. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi), segnalando che su mese i prezzi sono cresciuti dello 0,63 per cento. Un dato che si trova comunque all'interno del livello obiettivo fissato dalla Banca centrale, il 3 per cento con una variazione di un punto percentuale in più e in meno. A febbraio del 2020 i prezzi risultavano in crescita del 3,7 per cento su anno e dello 0,42 per cento su mese. Il livello dell'inflazione rimane sotto stretta osservazione dell'autorità monetaria, che a febbraio aveva deciso di tagliare il tasso di sconto di 25 punti base, portandolo al 4 per cento. (Res)