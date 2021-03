Business news: Cile, Fmi prevede crescita del 6 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha migliorato le proiezioni sulla crescita del Pil del Cile per il 2021 portandole ad un +6 per cento rispetto al +5,8 per cento stimato a febbraio. E' quanto si legge nel rapporto rilasciato dall'organismo multilaterale al termine delle tradizionali consultazioni svolte nel quadro dell'articolo IV dello Statuto dove si sottolinea che "si prevede un forte rimbalzo della crescita economica nel 2021 supportato dalle politiche commerciali" e "dall'ambizioso programma di vaccinazione in corso". Sul medio termine, afferma l'Fmi, "la riduzione progressiva degli stimoli fiscali dovrebbe far convergere la crescita al suo potenziale del 2,5 per cento". I tecnici dell'Fmi si sono pronunciati su un eventuale adozione di ulteriori concessioni al ritiro di fondi pensione come misura di stimolo economico."Sebbene i ritiri di luglio e dicembre 2020 abbiano aiutato la ripresa, sono stati scarsamente mirati e hanno indebolito il sistema pensionistico", sostiene l'Fmi.(Res)