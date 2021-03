Business news: Brasile, Petrobras, convocata assemblea azionisti per elezione presidente e Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha convocato un'assemblea generale straordinaria per eleggere il nuovo presidente della società, il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione (Cda) e 8 degli 11 membri del Cda. La riunione si terrà il prossimo 12 aprile in video conferenza. L'assemblea è chiamata ad analizzare in particolare il nome del generale Joaquim Silva e Luna, nominato dal governo federale in sostituzione dell'attuale presidente, Roberto Castello Branco, al termine di alcune settimane di confronto serrato tra il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, e il presidente Castello Branco. Il Cda di Petrobras ha 11 membri, ma solo otto saranno scelti durante la riunione, poiché tre di loro rimarranno in carica. Tra questi il rappresentante dei dipendenti, quello dei possessori di azioni privilegiate e quello degli azionisti di minoranza. Per il rinnovo delle cariche il governo federale ha indicato otto nomi. L'Assemblea può decidere se l'elezione avverrà per voto multiplo o se accetta gli otto nominativi indicati dal governo in blocco. (Res)