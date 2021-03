Regno Unito: relazione politica estera, Russia "Stato ostile", Cina "rivale" commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, dovrebbe pubblicare martedì una nuova revisione sullo stato della politica estera del Regno Unito. Nel documento, si legge nell’edizione domenicale del “The Times”, la Russia verrà descritta come uno “Stato ostile" e la "più grande minaccia statale". Il governo britannico formulerà il suo giudizio sulla base di ciò che considera le frequenti incursioni della Russia nelle acque e nello spazio aereo del Regno Unito, nonché sulla presunta persecuzione dei dissidenti politici. Al contrario, la Cina dovrebbe essere indicata nella relazione come un semplice "rivale" commerciale. La revisione dovrebbe concentrarsi, inoltre, sulla sicurezza, la difesa e la politica estera del Regno Unito, definendo piani per aumentare la spesa per le capacità di guerra cibernetica, un segmento ritenuto di primaria importanza per contenere Mosca e Pechino. Johnson dovrebbe presentare la relazione martedì alla Camera dei Comuni. (Rel)