- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 15 marzo, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni III e II. Odg: criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciali e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private. Aggiornamento perimetrazione addensamenti commercialiOre 13 - riunione del Consiglio Comunale.REGIONEore 9:30, Videoconferenza, riunione della III Commissione, presidente Claudio Leone.ore 11:00, Videoconferenza, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia interviene alla conferenza stampa di presentazione dell'evento "Oggi è già storia! - Celebrazione del 160 dell'Unità d'Italia"ore 14:30, Videoconferenza, riunione della I Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti. (Rpi)