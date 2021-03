Germania: Kretschmann (Verdi), accetto vittoria Baden-Wuerttemberg con “gratitudine e umiltà”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Baden-Wuerttemberg Winfried Kretschmann, esponente dei Verdi, ha ringraziato gli elettori per la vittoria assegnata oggi al proprio partito al voto per il rinnovo del parlamento del Land. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Kretschmann ha accettato l'esito delle elezioni con “gratitudine e umiltà”. Il primo ministro del Baden-Wuerttemberg ha aggiunto che non si esprimerà oggi sul futuro della coalizione da cui è formato il proprio esecutivo, in cui i Verdi sono alleati con l'Unione cristi-democratica (Cdu). Kretschmann è al governo dal 2011, alla guida di un'alleanza tra ecologisti e Partito socialdemocratico tedesco (SpD) dal 2011 al 2016 e da allora tra Verdi e cristiano-democratici. (Geb)