Covid: AstraZeneca, test clinici non mostrano effetti collaterali come coaguli di sangue (2)

- Inoltre, negli studi clinici, anche se il numero di eventi trombotici è risultato piccolo, questo era ancora inferiore nel gruppo di persone effettivamente vaccinate. “Non ci sono state prove di un aumento del sanguinamento negli oltre 60 mila partecipanti” ai test sul vaccino, spiega AstraZeneca. Ann Taylor, Chief Medical Officer, ha dichiarato: "Circa 17 milioni di persone nell'UE e nel Regno Unito hanno ricevuto il nostro vaccino e il numero di casi di coaguli di sangue segnalati in questo gruppo è inferiore alle centinaia di casi che ci si aspetterebbe tra la popolazione generale. La natura della pandemia ha portato a una maggiore attenzione nei singoli casi e stiamo andando oltre le pratiche standard per il monitoraggio della sicurezza dei medicinali autorizzati nella segnalazione di eventi vaccinali, per garantire la sicurezza pubblica". (segue) (Rel)