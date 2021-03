Roma: ignoti danno alle fiamme ingresso Istituito superiore sanità, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio questa sera nella sede dell’Istituto Superiore di Sanità a Roma. Intorno alle 20 ignoti hanno sparso liquido infiammabile davanti al portone d’ingresso in viale Regina Elena e gli hanno dato fuoco, dandosi alla fuga. Immediato l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri: con l’estintore in dotazione all’auto di servizio, hanno spento le fiamme, facendo sì che i danni fossero limitati. Indagini in corso. (Rer)