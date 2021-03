Germania: Cdu, segretario generale Ziemiak ammette sconfitta a elezioni statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Paul Ziemiak, ha ammesso la sconfitta del proprio partito alle elezioni statali tenutesi oggi in Baden-Wuerttemberg e in Renania-Palatinato. Secondo le prime proiezioni, nel primo Land la Cdu è scesa dal 27 per cento al voto del 2016 al 23,3 per cento, mentre nel secondo il crollo è stato dal 31,8 di cinque anni fa al 25,5 per cento. In conferenza stampa dalla sede centrale della Cdu a Berlino, Ziemiak ha dichiarato che, in considerazione dell'esito del voto, il partito deve migliorare nella gestione della pandemia di coronavirus. In Germania, si assiste infatti a un crescente “risentimento e anche alla mancanza di comprensione” nel modo in cui viene affrontata la crisi. Ziemiak ha quindi sottolineato che, sull'esito delle elezioni dei due Laender per la Cdu, ha gravato lo scandalo delle maschere di protezione dal Covid-19. Al riguardo, il segretario generale della Cdu ha condannato “il comportamento veramente indecente e la spudoratezza dei singoli parlamentari”. Allo stesso tempo, Ziemiak ha evidenziato che il voto in Baden-Wurttemberg e in Renania-Palatinato non rappresenta un segnale in vista delle elezioni federali, in programma per il 26 settembre. Si tratta, invece, di un “successo molto personale” dei leader dei partiti vincitori, Winfried Kretschmann per i Verdi in Baden-Wuerttemberg e Malu Dreyer per il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) in Renania-Palatinato. (Geb)