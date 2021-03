Pd: Buratti (Pd), bene Letta, mettere al centro bisogni persone e territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Letta è il nuovo segretario del Pd, in un momento difficile sia per il partito che per il Paese che sta attraversando una fase drammatica della sua storia: ho apprezzato molto l'intervento del neo segretario che ha messo in luce la necessità di rimettere al centro le persone con i loro bisogni ma anche i territori. Così in una nota il deputato dem Umberto Buratti. “Il nostro è un Paese fatto di piccoli comuni, dal mare alla montagna, che vanno tutelati, sostenuti, accompagnati e degnamente rappresentati: dobbiamo tornare a parlare di questioni concrete, di impresa, lavoro, scuola, e il Pd deve tornare alla sua vocazione maggioritaria, usando anima e cacciavite, diventando il perno centrale di alleanze future e mettendo al centro idee ma anche questioni reali che toccano la vita dei cittadini", ha detto. (Com)