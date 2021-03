Business news: Brasile, settore servizi cresce dello 0,6 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari del settore dei servizi in Brasile è cresciuto dello 0,6 per cento a gennaio 2021 rispetto a dicembre 2020, ma registra un calo del 4,7 per cento rispetto a gennaio dello scorso anno. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) secondo cui si tratta dell'ottavo risultato non negativo consecutivo per il settore, che negli ultimi otto mesi ha accumulato una crescita del 19,6 per cento. Tuttavia il settore non è ancora riuscito a eliminare le perdite generate nel corso della pandemia di coronavirus, rimanendo del 3 per cento al di sotto del risultato registrato a febbraio 2020. Inoltre il volume di affari si attesta del 13,8 per cento al di sotto del record storico registrato a novembre del 2014. Il settore servizi, maggiormente colpito dagli effetti negativi della pandemia di coronavirus, aveva registrato un calo del 7,8 per cento nel 2020, flessione più intensa dall'inizio delle serie storiche iniziate nel 2012. (Res)