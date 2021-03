Milano: De Corato, domani in Consiglio comunale chiederò abolizione di Area C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani Milano, come tutta la Lombardia, entrerà in zona rossa con le limitazioni che ne conseguono. Nonostante ciò il sindaco Sala ha deciso di mantenere attiva Area C in modo da tartassare le tasche dei milanesi. Area C serve solo a riempire le tasche comunali a spese degli automobilisti e non fa di certo calare i valori di Pm10. Il problema di inquinamento di Milano riguarda tutta la Valle Padana e solo con interventi a laro raggio si può pensare di ridurlo, non certo con interventi spot che hanno soltanto finalità di incasso. Domani, in consiglio comunale, chiederò ancora una volta al sindaco Sala di abolirla". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fd'I a Milano e assessore regionale Riccardo De Corato. (Com)