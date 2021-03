Energia: Mehren (Wintershall), ancora cauti su attività in Libia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia, uno dei principali produttori Opec, ha ripreso la produzione dopo mesi di blocco a seguito di un accordo di pace negoziato tra le fazioni in guerra. Lo stato nordafricano potrebbe raggiungere una produzione di 1,45 milioni di barili al giorno entro la fine dell'anno, secondo quanto dichiarato la scorsa settimana dal presidente della National Oil Corporation (Noc), Mustafa Sanalla. La produzione libica è attualmente di 1,3 milioni di barili al giorno. La Libia "ci sta a cuore", ha detto Mehren, "ma non sta muovendo l'ago in termini di produzione complessiva di Wintershall Dea". Durante il blocco imposto dalle forze dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, Wintershall Dea è riuscita a mantenere la produzione dal suo campo offshore di Al Jurf, che opera con la Noc e la compagnia energetica francese Total. "Là la produzione è molto stabile", ha detto Mehren. L'anno scorso, la società tedesca ha trasferito la capacità di operatore di alcuni dei suoi giacimenti onshore nel bacino della Sirte a una joint venture guidata dalla Noc. "Questo passaggio di consegne è avvenuto in ottobre 2020 e da allora abbiamo assistito ai primi rialzi, quindi la produzione è di nuovo operativa", ha dichiarato l'amministratore delegato Wintershall Dea. Mehren ha rifiutato di specificare i volumi prodotti dalla Wintershall Dea onshore, ma ha riferito che "ciò che può essere prodotto è attualmente prodotto". (Res)