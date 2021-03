Lazio: Car, aumento prezzi ortofrutta in zona rossa è fake, nostro sistema solido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il passaggio del Lazio in zona rossa da domani, lunedì 15 marzo 2021, e vista la corsa agli acquisti di cibo, il Centro agroalimentare Roma (Car) sottolinea in una nota come "il sistema di vendita e distribuzione dei prodotti agroalimentari sia solido e pienamente attivo. Anche durante il lockdown del 2020 il Car ha sempre garantito il servizio sia nel settore agroalimentare che ittico. Per questo non ci sono segnali di criticità nella distribuzione dei generi di prima necessità commercializzati al Car". Inoltre, il Car sta "monitorando con molta attenzione i prezzi all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e le notizie allarmistiche che si stanno diffondendo in questi giorni non corrispondono al vero. Sono delle fake-news. Siamo in presenza di normali oscillazioni dei prezzi dovuti alla domanda e all'offerta, ma non ci sono variazioni significative". (segue) (Com)