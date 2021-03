Lazio: Car, aumento prezzi ortofrutta in zona rossa è fake, nostro sistema solido (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tale contesto, ad esempio, i prezzi delle arance - spiega la nota del Car - sono in ascesa già da qualche tempo, quindi non determinati da questa situazione. Per le mele aumento di 5 cent, perché c'è più consumo in questi giorni. Si tratta di prodotti frigo-conservati dopo la raccolta e quindi la maggiore richiesta determina una diminuzione delle scorte. Le fragole al momento ancora non registrano aumento e c'è buona disponibilità di prodotto. Lieve aumento per cavolfiori e broccoli, ma comune in questo periodo dell'anno perché si sta andando verso la fine della campagna del prodotto locale. Prezzi più o meno stabili per le patate, per le quali c'è maggiore mercato. Per le cipolle bianche, rosse e dorate anche lievissimi rincari ma sempre determinati dalla maggiore richiesta. Anche le zucchine, sia scure che romanesche, sono in aumento, a causa dello sbalzo termico degli ultimi giorni. Prima però venivano vendute a prezzo molto basso, ora sono tornate al prezzo di mercato. Carote locali stabili". (segue) (Com)