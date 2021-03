Lazio: Car, aumento prezzi ortofrutta in zona rossa è fake, nostro sistema solido (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro sistema - spiega Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Centro agroalimentare di Roma (Car) - sin dall'inizio della pandemia non si è mai fermato ed ha invece garantito un servizio in sicurezza, che definisco vitale per la Capitale e per il Lazio. Non ci sono motivi che giustifichino la corsa agli acquisti di cibo perché la merce (frutta, verdura e pesce) viene regolarmente approvvigionata e distribuita. In questo periodo, con le ripetute chiusure dei ristoranti, siamo in presenza anche di una richiesta abbastanza fiacca dei prodotti. Abbiamo adottato - aggiunge Pallottini - tutte le misure necessarie per tenere il virus fuori dal nostro mercato, ma credo che sia necessario ed urgente vaccinare tutti gli operatori impegnati nel nostro settore perché esposti ed in prima fila ed impegnati in un servizio vitale per tutta la nostra comunità. Ci tengo - conclude Pallottini - a ringraziare tutti gli operatori impegnati nel sistema Car perché da oltre un anno e in una situazione di emergenza con professionalità, amore e responsabilità garantiscono un servizio primario alla Capitale e alla nostra regione". (Com)