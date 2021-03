Covid: Nevi (FI), ora piano straordinario per reddito agrario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai dati dell'ultimo rapporto InfoCamere-Movimprese di Unioncamere purtroppo emerge che l'agricoltura nel 2020 ha perso 4.258 imprese del settore: solamente il Sud ha chiuso il bilancio, tra nuove iscrizioni e cessazioni, in attivo. Così in una nota Raffaele Nevi, capogruppo di Forza Italia in commissione Agricoltura alla Camera e responsabile nazionale del dipartimento Agricoltura del movimento azzurro. “Le altre aree del nostro Paese invece hanno chiuso tutte in negativo, con il Nord-Est che ha subito perdite più consistenti (-1.996 imprese), a seguire il Nord-Ovest con 1.573 e il Centro con 771: leggere questi numeri chiaramente è un brutto colpo per tutto il sistema Italia”, ha detto. In questo senso, ha continuato, è utile ricordare che il settore agroalimentare, nel corso dell'emergenza sanitaria, è “uno di quelli che ha dimostrato la strategicità assicurando prodotto alimentari per le tavole delle famiglie: chiaramente nonostante questo ha subito anch'esso gli effetti nefasti della pandemia”. “Uno su tutti è rappresentato dalle limitazioni del canale Ho.re.ca, che ha finito per mettere in difficoltà le imprese agroalimentari e zootecniche italiane: come Forza Italia abbiamo sempre riconosciuto massima importanza all'agricoltura italiana, e crediamo che sia necessario lavorare ad un piano straordinario per il reddito agrario”, ha concluso. (Com)