Roma: Ciaccheri-Borrelli (LR), difendiamo esperienza agricola per modello sviluppo città

- "Abbiamo incontrato in questi mesi la storia dell'orto di Giulia, in via della Cecchignola nel IX Municipio, che merita la massima attenzione. Imprenditoria giovanile legata alla vocazione agricola della nostra città che rischia di essere calpestata nelle prossime ore da interessi che non tengono conto di uno sviluppo alternativo del territorio". Lo dichiarano in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, portavoce di Liberare Roma e Danilo Borrelli di Liberare Roma. "Siamo vicini a Giulia, alla sua storia e alla sua famiglia per quello che accadrà nelle prossime ore. È drammatica la situazione di una città che non può contare sulla politica dentro i processi di sviluppo del territorio - continua la nota -. L'assenza del Municipio e di Roma Capitale, infatti, e la loro incapacità a tener conto dei diritti incontestabili di questa virtuosa esperienza agricola, e il prevalere degli interessi del mattone, sono uno schiaffo a chi si sta impegnando nella nostra città per sostenere e promuovere un altro modello di sviluppo. Come Liberare Roma siamo accanto a Giulia, chiederemo alla sindaca che Roma Capitale sospenda tutti i procedimenti in corso verso questa realtà paradigmatica e che venga ad assumersi la responsabilità per un finale differente", conclude la nota. (Com)