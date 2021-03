Germania: elezioni Renania-Palatinato, Scholz (SpD) annuncia possibile governo federale senza Cdu-Csu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) alle elezioni statali tenute oggi in Renania-Palatinato dimostra che in Germania è possibile un governo con questa formazione, ma senza gli alleati attuali, Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, candidato della SpD a cancelliere alle elezioni federali che si svolgeranno in Germania il 26 settembre prossimo. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Scholz la vittoria dei socialdemocratici in Renania-Palatinato è merito della leader del partito e primo ministro nel Land, Malu Dreyer. Secondo le prime proiezioni, la SpD è al 34,2 per cento, in calo dal 36,2per cento ottenuto al voto del 2016. (Geb)