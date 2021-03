Egitto-Libia: avviate procedure per facilitare ingresso lavoratori egiziani in territorio libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata della Libia al Cairo ha annunciato di aver concordato con il ministero del Lavoro egiziano di facilitare le procedure di ingresso dei lavoratori egiziani in Libia. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Asharq al Awsat” che cita un comunicato stampa dell’ambasciata libica al Cairo. La decisione è stata presa a seguito di un incontro tenutosi ieri al Cairo tra funzionari egiziani e libici nel quale le delegazioni ministeriali hanno discusso dell'attuazione del memorandum bilaterale di cooperazione del 2013 sull'impiego della forza lavoro egiziana in Libia. In base a quanto si legge nella nota, i funzionari hanno anche discusso del lancio di una piattaforma elettronica per collegare i ministeri di entrambi i Paesi per fornire un database integrato, che identificherebbe le esigenze del mercato libico di manodopera egiziana. "Questo passaggio sarebbe seguito facilitando le procedure e i meccanismi per l'ingresso dei lavoratori", si legge nella nota dell’ambasciata libica. Le delegazioni hanno inoltre convenuto di formare un comitato bilaterale permanente congiunto per servire a questo scopo e di prepararsi per una visita di una delegazione tecnica egiziana in Libia per finalizzare le disposizioni tecniche in sospeso. (segue) (Res)