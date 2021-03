Egitto-Libia: avviate procedure per facilitare ingresso lavoratori egiziani in territorio libico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo avviene nell’ambito della ricomposizione delle autorità esecutive libiche e di un generale riavvicinamento tra Tripoli e l’Egitto quest’ultimo in questi anni di guerra civile importante sostenitore dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar. Ieri il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha affermato il pieno sostegno del suo Paese al nuovo governo libico, guidato dal premier Abdelhamid Dabaiba, sottolineando la volontà di prendere parre quanto prima alla realizzazione di progetti di sviluppo in Libia. Nel frattempo, il capo del Consiglio presidenziale libico Mohammad Menfi si è impegnato a collaborare con la Commissione militare mista (5 + 5) per unire le forze militari del Paese. In un discorso televisivo pronunciato lo scorso 12 marzo, Menfi ha dichiarato che lavorerà per unificare l'istituzione militare fondata su "professionalità e un'ideologia puramente nazionale". "Non vedo l'ora di stabilire relazioni estere basate su interessi reciproci, evitando al contempo interventi stranieri negli affari della Libia", ha osservato Menfi. Da quando ha firmato l'accordo di cessate il fuoco a Ginevra, la Commissione ha studiato le modalità per espellere i combattenti stranieri dalla Libia. Tuttavia diversi partner internazionali, in particolare Turchia (che fino ad oggi ha sostenuto il Governo di accordo nazionale di Tripoli) e la Russia (che appoggia il generale Haftar) avrebbero rifiutato di avviare un trasferimento di militari e mercenari dal Paese. (Res)