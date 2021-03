© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIncontro "Lavorare vicino a casa - Coworking e Near working per la cittàa 15 minuti", partecipano l'assessore alle politiche per il lavoro, attività produttive e Commercio Cristina Tajani con Massimo Bonini, segretario generale Cgil Milano, Vittorio Biondi, direttore settore politiche industriali e competitività del territorio di Assolombarda e Massimo Carraro, founder di Rete CowoModalità telematica sul sito del Comune (ore 11.00)REGIONEL'assessore regionale al territorio e protezione civile, Pietro Foroni, visita tre hub vaccinali: Sant'Angelo Lodigiano/Lo, Cupolone, via Forze dell'Ordine (ore 12); Voghera/Pv, sede Auser, via Cignoli (ore 13.30); Abbiategrasso/Mi, Fiera, via Ticino (ore 15.15)Il sottosegretario con delega alle Olimpiadi 2026, allo Sport e ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi interviene al webinar di presentazione del libro '200 film sul podio olimpico -Cinema&Giochi', scritto dal professor Franco Ascani ed edito da Unasci.Modalità telematica (ore17.30)VARIEInaugurazione ufficiale del Presidio Vaccinale del parco di Trenno di Milano. Presenti il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.via Novara presso il Parco Trenno (ore 10.00)Conferenza stampa di presentazione della settima edizione del tour motivazionale #NonCiFermaNessuno dell’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete, dedicato ai giovani studenti universitari italiani, da un magazzino del Banco Alimentare.Modalità telematica (ore 15.00)Presentazione ricerca Spi Cgil Lombardia e Ires Morosini sul sistema rsa lombardo"Rsa: conoscerle per rinnovarle"Diretta Facebook Spi Cgil.milano (ore 10.00)Inizia la “Settimana della legalità” all'Università Statale di Milano. Primo incontro: “Donne e violenza da vicino: il nuovo Osservatorio sulla violenza contro le donne”, partecipano Marilisa D'Amico e Irene Pellizone, docenti dell'Università di Milano, Fabio Roia, presidente di sezione del tribunale di Milano, Manuela Ulivi, avvocato e fondatrice Casa di Accoglienza delle donne maltrattate, Andrea Biavardi, giornalista e direttore di riviste, Alessandra Kustermann, ginecologa e fondatrice di SVSeD (soccorso di violenza sessuale edomestica)Modalità telematica (ore 11.30) (Rem)